Roma bella a metà. Domina ma non vince

Il Tempo (T.Carmellini) – Alla fine ride soltanto la Juventus. La Roma butta due punti preziosi per la corsa al quinto posto. Peccato per l’errore grossolano di Spinazzola a due minuti dal termine. Fonseca sembra aver trovato l’assetto giusto e non cambia la Roma di nuovo in campo con la difesa a tre. I giallorossi partono bene, ma vanno sotto con il colpo di testa di de Vrij che sovrasta Kolarov e Spinazzola. I due si rifanno alla fine del primo tempo: il primo recupera il pallone, il secondo insacca grazie all’aiuto di de Vrij. La ripresa è ancora di marca Roma che sembra averne di più, anche in qualità. Con Mkhitaryan, dopo scambio con Dzeko, arriva il meritatissimo vantaggio. Sembra finita, ma arriva l’ennesima frittata. Ricompare il nome di Spinazzola che, invece di spazzare, tenta un improbabile dribbling su Moses che viene colpito sulla tibia. Lukaku fa 2-2.