Roma-Belenenses 3-1. Prima vittoria del ritiro portoghese grazie ai gol di Dzeko, Zaniolo e Mayoral

Pagine Romaniste – La Roma continua la propria preparazione in Portogallo. I giallorossi hanno affrontato il Belenenses trovando la prima vittoria del ritiro portoghese. Gli uomini di Mourinho sono andati in svantaggio al 14′ del primo tempo dopo un brutto errore di Rui Patricio. Il portiere giallorosso ha stoppato maldestramente il pallone, con Ndour che ne ha approfittato per battere a rete. Subito pronta la reazione della Roma prima con il pareggio di Dzeko al 20′ e, poi, con la rete siglata da Zaniolo nella ripresa. Ci ha pensato infine Mayoral all’85′ a mettere il sigillo sul 3-1 finale.

TABELLINO

AS ROMA (4-2-3-1):Rui Patricio (45’ Fuzato); Karsdorp, Smalling (66′ Kumbulla), Mancini (46′ Ibanez), Tripi(46′ Calafiori); Bove, Darboe (46′ Diawara); Perez (46′ Mkhitaryan), Pellegrini (46′ Zaniolo), El Shaarawy (46′ Zalewski); Dzeko (46′ Mayoral).

A disposizione: Reynolds, Ciervo.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Veretout, Villar.

BELENENSES SAD (3-4-3): Felipe; Pete, Boni, Akas; Calilla, Santos, C.Sousa, Varela; Ndour, Cassierra, A.Sousa.

A disposizione: Monteiro, Henriques, Jójó, Chima, Ribeiro, Taira, Yaya, Sithole, Rafa, Chico, Mota.

Allenatore: Petit.

Indisponibili: Sandro, Nuno.

Marcatori: 14′ Ndour (B), 20′ Dzeko (R), 56′ Zaniolo (R), 85′ Mayoral (R).

Ammoniti: C.Sousa (B).

Espulsi: –

LIVE

PRE PARTITA

Ore 11.08 – La formazione ufficiale della Roma: