Roma-Belenenses 3-1, le pagelle: Dzeko c’è, Zaniolo e Mayoral anche. Rui Patricio un po’ meno. Perez estroso

Pagine Romaniste (R. Gentili) – La Roma liquida il Belenenses per 3-1 in rimonta con le reti di Dzeko, Zaniolo e Mayoral. A differenza delle ultime due gare, l’attacco oggi è stato più cooperativo. Diverse le trame realizzate, soprattutto sul versante destro dove Karsdorp – aiutato da Perez – ha spinto sempre con i tempi giusti.

Buona partita anche del giovane centrocampo. Darboe ha cancellato le ombre viste col Porto e con il Siviglia, mentre Bove ha disputato un’altra gara di qualità e quantità. Unica nota stonata Rui Patricio. Il portoghese ha concesso il vantaggio a Ndour. L’esperienza però gli ha permesso di riprendere subito il giusto cammino.



LE PAGELLE

Rui Patricio 5 – Contro Porto e Siviglia – avversari più impegnativi – ha mostrato sicurezza realizzando diversi ottimi interventi. Quest’oggi la stessa sicurezza svanisce in una situazione banale. Difetta il controllo sul retro passaggio di El Shaarawy, sbagliando soprattutto la posizione di ricezione. Ndour è caparbio nel crederci e lesto nel prendere palla per il vantaggio. (Dal 46’ Fuzato 6 – Due uscite ben eseguite, poi guarda la gara).

Karsdorp 6,5 – Forse anche per la diversa caratura rispetto alle ultime due sfide,, riesce a spingere maggiormente. Già dai primi minuti cerca di fornire l’area con taglienti cross. Lo trova al ventesimo per il pareggio di Dzeko. L’offensiva giallorossa passa sempre da destra, dove non fa marcare il contributo. (Dal 86’ Reynolds 6 – Entra con la grinta giusta).

Mancini 6 – Amministra le situazioni che lo coinvolgono senza troppo affanno. A fine primo tempo gli passa davanti la possibile palla del raddoppio. (Dal 46’ Ibanez 6 – Un paio di buone chiusure, tiene la posizione).

Smalling 6,5 – Poco chiamato in causa per i primi venti minuti, dopo compie qualche buon anticipo. Esce con i tempi giusti su Ndurr, il più pericoloso. Vicino al raddoppio nel recupero. (Dal 67’ Kumbulla 6 – Non si fa passare, soprattuto con il fisico. Chiedere a Sousa per la conferma).

Tripi 6 – Inizia commettendo piccole sbavature di precisione e concentrazione. Le recupera al 10’ dove gestisce con calma e freddezza una possibile situazione di pericolo. (Dal 46’ Calafiori 6 – Estrosa la giocata dopo un quarto d’ora. Prima e dopo presiede la zona di competenza, cercando anche un tiro in corsa).

Bove 6,5 – Continua a ripagare l’enorme fiducia concessagli di Mou giocando un’altra gara di voglia. Ma non solo. Tecnica e visione lo portano spesso a dare ossigeno alla manovra con rapide aperture. Attorno al ventesimo cerca il gol, riprovandoci a fine primo tempo dall’area piccola: la conclusione impatta sul muro lusitano. (Dal 46’ Mkhitaryan 6,5 – Vuole scrivere il proprio nome sul tabellino. Ci prova verso fine gara con un violento tiro che impatta però sulla difesa portoghese. Recupera palla al limite dell’area e serve Mayoral per il sigillo finale).

Darboe 6 – Meglio rispetto alle ultime due uscite. Verticalizza più frequentemente, soprattutto per Pellegrini. Solido nei contrasti. (Dal 46’ Diawara 6 – Equilibra la squadra dettando i tempi giusti. Bella l’apertura per Zalewski.

Perez 6,5 – Le sterzate e i movimenti sono un pericolo per la difesa lusitana. Verso la mezz’ora ha un contrasto in area con Sousa, che di certo non toglie la gamba. Passa qualche minuto e tenta il tiro. Manda al cross Karsdorp. Su punizione cerca compagni sul secondo palo, che però non ci sono. (Dal 46’ Zaniolo 7 – Sfrutta al massimo l’errore dei lusitani realizzando il raddoppio con freddezza, come un bomber).

Pellegrini 6,5 – Appena ha palla parte per l’area lusitana. Da una di queste percussioni nasce il pareggio. Gara di brio e leadership tecnica. (Dal 86’ Ciervo SV)

El Shaarawy 6,5 – Si accende dopo il cooling break servendo diverse occasioni interessanti. (Dal 67’ Zalewski 6 – Ci mette pochi minuti per la prima conclusione. Prende parte alla rete di Mayoral)

Dzeko 7 – È in giornata e lo si vede da subito. Nei primi minuti indossa più i panni dell’assistman. Pellegrini lo trova con un interessante pallone per andare in porta, lui preferisce fare da sponda per El Shaarawy. Colleziona altri tre tiri. Bella la giocata al ventesimo: taglia l’area portandosi dietro 3-4 difensori. Saranno poi gli stessi che elude una manciata di minuti dopo facendosi trovare sul secondo palo per il pareggio. (Dal 46’ Mayoral 6,5 – Freddo nell’insaccare il 3-1, sfuma nel finale la doppietta).

Mourinho 7 – All’ultima chiamata, la Roma vince in Portogallo. Lo fa però subendo un gol sciocco, nuovamente per una disattenzione.