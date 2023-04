Roma-Bayer Leverkusen, venduti già 46.500 biglietti in prelazione

È già iniziata la febbre per Roma-Bayer Leverkusen, gara d’andata valida per le semifinali di Europa League. La gara è in programma per l’11 maggio alle ore 21. Per la sfida sono stati venduti già 46.500 biglietti in prelazione, da oggi alle 17 inizierà l’ultima fase di vendita, quella aperta a tutti. La società giallorossa registra da più di un anno i sold out in ogni partita, a qualsiasi orario e giorno, e ancor di più non mancherà la voglia di sostenere la squadra in questo appuntamento fondamentale per la stagione. La Roma avrà bisogno del suo 12esimo uomo più che mai, sopratutto perchè il ritorno si giocherà fuori casa il 18 maggio.