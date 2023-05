Roma-Bayer Leverkusen: le probabili formazioni e dove vederla. Torna Dybala dal 1′ dietro Abraham. Cristante al centro della difesa con Bove affianco a Matic

Pagine Romaniste (F. Castellucci) – Sarà una notte fondamentale per le ambizioni giallorosse. Sarà una notte da Special One. La Roma, in un Olimpico che promette temperature elevate, ospita il Bayer Leverkusen per la semifinale di andata di Europa League.

Dopo la sconfitta con l’Inter nell’ultima di campionato, José Mourinho conosce il valore enorme di questa partita e può sorridere per i recuperi di Dybala e Wijnaldum. Due pedine fondamentali per provare a conquistare un risultato positivo in vista della gara di ritorno. Dopo aver saltato l’allenamento di ieri, la Joya ha svolto oggi la seduta regolamentare.

I tedeschi, retrocessi dalla Champions League, hanno trovato con Xabi Alonso grande continuità e vogliono dimenticare l’ultimo precedente allo Stadio Olimpico, dove vennero sconfitti per 3-2 nel 2015. La posta in palio è la finale di Budapest del prossimo 31 maggio.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-BAYER LEVERKUSEN

Continua l’emergenza in difesa per Mou. Smalling e Llorente ancora out, Kumbulla stagione finita, come Karsdorp. Scelte obbligate con Cristante arretrato nel terzetto con Mancini e Ibanez, a difesa di Rui Patricio. Sulle fasce Leonardo Spinazzola e Nicola Zalewski, anche se insidiato da Celik per un posto dal 1′.

Centrocampo con Matic sicuro di una maglia da titolare. Al suo fianco, il rientrante Gini Wijnaldum prova a insidiare Bove, ma il “cane malato” di Mourinho sta facendo bene e sta convincendo tutti. Probabile che lo Special One preservi l’olandese come jolly sia per il centrocampo che per la trequarti.

Avanti il tridente composto da Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala che ha smaltito il dolore alla caviglia e Tammy Abraham. Scalpita in panchina Belotti, nonostante non sia al meglio della condizione fisica per il problema al costato. Coperta corta per i giallorossi che però dimostrano compattezza e unione, come chiesto anche dal mister.

DOVE VEDERE ROMA-BAYER LEVERKUSEN

La sfida in programma domani alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico, sarà trasmessa da Dazn, con Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni al commento. Disponibile la visione anche su Sky ed in chiaro su Tv8, con le voci Riccardo Gentile e Aldo Serena.

ROMA-BAYER LEVERKUSEN: ARBITRA OLIVER, AL VAR ATTWELL

Il fischietto inglese Michael Oliver dirigerà la sfida tra la Roma ed il Bayer Leverkusen. Gli assistenti saranno Stuart Burt e Lee Betts. Il IV Uomo sarà Craig Pawson. Al VAR Stuart Attwell mentre l’AVAR sarà Chris Kavanagh. Nessun precedente con i giallorossi per l’arbitro inglese. Sono tre invece le volte che ha diretto le gare dei tedeschi, con 3 vittorie tra Champions League e Europa League.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Matic, Bove, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. A disposizione: Boer, Svilar; Missori, Celik; Keramitsis, Wijnaldum, Volpato, Tahirovic; Belotti, Camara.

Allenatore: Mourinho.

Bayer Leverkusen (3-4-3): Hradecky; Tapsoba, Hincapié, Tah; Frimpong, Andrich, Amiri, Bakker; Diaby, Adli, Wirtz.

A disposizione: Pentz, Koussounou; Sinkgraven, Mensah, Demirbay; Palacios Bellarabi; Azmoun, Hlozek.

Allenatore: Xabi Alonso.

Arbitro: Oliver.

Assistenti: Burt-Betts.

IV Uomo: Pawson.

VAR: Attwell.

AVAR: Kavanagh.