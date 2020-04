10 aprile 2018, Roma-Barcellona 3-0. Ecco cosa avevano postato i calciatori dopo quella notte magica – FOTO

Pagine Romaniste – 10 aprile 2018, Roma-Barcellona 3-0. Chi se la scorda più questa data? Nessuno. Dai tifosi agli addetti ai lavori, fino ad arrivare ai giocatori che sono stati in campo e che hanno reso possibile questa impresa. Dzeko, De Rossi e Manolas. Loro gli alfieri del gol, ma come non ricordare Alisson, un muro, Juan Jesus, che ha annichilito Messi, poi Strootman e Nainggolan, giganti del centrocampo, e Schick che quella sera sembrava aver preso la strada giusta nella Roma. Tre boati differenti, decibel sempre più alti per ogni rete fino all’esplosione finale. L’impresa era stata fatta, il Barcellona dei marziani eliminato e la semifinale di Champions League conquistata. Andiamo a ripercorrere cosa avevano postato sui loro social i giocatori giallorossi:

El Shaarawy: “Tutto diventa possibile solo se ci credi davvero….🔴🔶“.

Manolas: “Semifinale..complimenti a tutta la squadra!!“.

Under: “C’è un famoso detto turco che dice: “Amiamo le rimonte!“.

Dzeko: “Che grande serata, che grandi ragazzi ❤️❤️❤️ Semifinale arriviamo! 💪💪“.

Schick: “Noi siamo la Roma 💛❤️“.

Nainggolan: “ROBA DA MATTI… ABBIAMO FATTO L’IMPOSSIBILE… EMOZIONE INCREDIBILE… FORZA CHI? FORZA COSA? FORZA ROMAAAAAAA 💛❤️💛❤️💛❤️🙄😍“.

Strootman: “Che serata!!🔥🔥“.

Florenzi: “È TUTTO VERO! 💛❤️“.

Jesus: “QUESTA È ROMAAAAAAAA!!!! 🐺💛❤️“.