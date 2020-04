Juan Jesus ironico su Roma-Barcellona: “Messi è venuto a Roma? A me sembra un fotomontaggio” – FOTO

Pagine Romaniste – Il 10 aprile è una data da ricordare e se associata al 2018 appare nella mente dei romanisti come il giorno dell’impresa. Allo Stadio Olimpico la Roma umiliò il Barcellona per 3-0 passando in semifinale di Champions League. Quella serata magica vide anche una grande prestazione di Juan Jesus che annullò completamente Leo Messi. La nostra redazione, sulla propria pagina Instagram ufficiale, ricorda quel match, ma soprattutto le gesta del difensore brasiliano che, in un commento, ha poi ironizzato sulla prestazione del fuoriclasse argentino: “E’ un fotomontaggio questo. Lui non è venuto a Roma ahahahah“.