Roma-Azmoun si farà a giugno

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Il mercato non finisce mai. Mentre Nzonzi sta per accettare il trasferimento a Doha, Tiago Pinto lavora anche per la prossima stagione. Azmoun aspetta la Roma. L’attaccante iraniano, contattato in estate, a giugno si libera a parametro zero: può essere il primo rinforzo per l’attacco, considerato che Borja Mayoral, finito nelle retrovie nelle gerarchie degli attaccanti di Mourinho, a fine stagione non sarà riscattato e rientrerà al Real Madrid per fine prestito. Sardar Azmoun era stato sondato da Tiago Pinto quando si è messo alla ricerca di un centravanti per sostituire Dzeko. L’iraniano è già entrato nell’ordine di idee di lasciare lo Zenit e lo farà comunque a fine stagione.

Azmoun piace molto a Mourinho, che lo avrebbe voluto al Tottenham. Può completare l’attacco con tre prime punte come vuole lo Special One. A 26 anni vanta una buona esperienza internazionale. Nel 2012 era stato ceduto dal Rubin Kazan allo Zenit per 12 milioni di euro, ha realizzato 19 gol e 6 assist in 26 partite con lo Zenit: numeri importanti che lo hanno portato a decidere di voler fare un’esperienza in un campionato più convincente. Era stato vicino alla Lazio qualche anno fa, quando Tare cercò di acquistarlo dal Rostov. La federazione calcistica iraniana aveva perfino annunciato l’accordo tra i club, ma alla fine l’affare sfumò.