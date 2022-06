Roma, avanza Paredes. E Tiago Pinto tratta Isco

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Un sogno chiamato Paredes. Il centrocampista era stato alla Roma da giovanissimo, per poi essere ceduto allo Zenit di San Pietroburgo. Da allora -era il 2017- ne ha fatta di strada e attualmente è sotto contratto con il Psg. La Roma lo aveva contattato già a gennaio, ma ora che ha deciso di non rinnovare il suo contratto Tiago Pinto è tornato alla carica. Il centrocampista è reduce da un intervento chirurgico per guarire dalla pubalgia che lo ha messo ko ad inizio aprile, ma ora è in buone condizioni e su di lui ci sono alcuni club di Premier League.

Per il ruolo di centrocampista tra i preferiti di Mourinho restano Ruben Neves, Douglas Luiz e Xhaka. Il centrocampista del Wolverhampton costa intorno ai 40 milioni, il brasiliano dell’Arsenal 30, mentre lo svizzero qualcosa in meno. Anche Bissouma del Brighton è sul taccuino di Tiago Pinto, che cerca anche un’alternativa in attacco e un difensore centrale. Per la retroguardia il nome più caldo è quello di Senesi, in attacco invece la Roma ha messo gli occhi su Goncalo Guedes, in uscita dal Valencia.

Ieri Mkhitaryan ha comunicato alla Roma che non rinnoverà il suo contratto, motivo per cui Pinto sta cercando di capire come arrivare a Isco, che si libera a parametro zero dal Real Madrid, ma che chiede sette milioni d’ingaggio per tre anni. La sua priorità è rimanere in Spagna per motivi di famiglia, ma verrebbe volentieri alla Roma. Le parti hanno avviato i primi contatti, cercando di trovare un accordo a cifre inferiori. Nelle ultime ore è stato offerto anche Mario Gotze, che ha una clausola rescissoria da 5 milioni ed un ingaggio alla portata (3 milioni di euro). Piace anche al Benfica, ma lui e la moglie amano l’Italia.