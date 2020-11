Roma, avanti tutta

Il Messaggero (A. Angeloni) – Con la vittoria sul campo del Cluj, la Roma si assicura la qualificazione ai sedicesimi di Europa League con due turni d’anticipo. Il primo obiettivo stagionale è dunque stato centrato. Gara con pochi spunti tecnici, utile a far recuperare condizione ad alcuni interpreti come Pellegrini, Diawara e Dzeko, lasciando a riposo altri. La grande emergenza in difesa porta Fonseca a dover schierare un terzetto composto da Juan Jesus, Cristante e Spinazzola. Il risultato lo sblocca Jordan Veretout, entrando dalla panchina, grazie ad un cross su punizione, deviato nella propria porta da Debljuh e, qualche minuto dopo, trasformando il rigore conquistato da Mkhitaryan.