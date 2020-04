Delvecchio compie 47 anni. La Roma lo omaggia postando i suoi gol nei derby – VIDEO

Marco Delvecchio oggi compie 47 anni. La Roma omaggia “Supermarco” con un video sul suo profilo Twitter ufficiale dove ripercorre tutti i 9 gol che l’attaccante, prelevato dall’Inter in uno scambio con Branca, ha segnato nei derby. Una vera e proprio bestia nera per la Lazio e i suoi difensori che, in tutti gli anni, non sono mai riusciti a capire la classica finta di Delvecchio che ha messo a sedere anche uno come Nesta.

🎂 Buon compleanno a Supermarco Delvecchio 🙌 Qui, nella sua specialità 👇 ⚽️x9⃣#ASRoma pic.twitter.com/MyLdxzxKy9 — AS Roma (@OfficialASRoma) April 7, 2020