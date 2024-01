Prima del derby di mercoledì valido per i quarti di finale di Coppa Italia, la Lazio affronterà l’Udinese fuori casa oggi alle 15. Tra l’elenco dei convocati di Sarri torna Alessio Romagnoli dopo un lungo stop che lo ha tenuto ai box per circa due mesi. Il centrale di difesa dovrebbe tornare tra i titolari proprio nel derby contro la Roma. Come si apprende dalla lista dei convocati su sslazio.it, restano out Immobile e Luis Alberto, e resta incerta la loro presenza nel derby.