Roma-Atalanta, le pagelle dei quotidiani. Pau Lopez e Cristante al top. Pellegrini ci prova, luci ed ombre per Dzeko

Pagine Romaniste – La Roma sfata a metà il tabù. Per la prima volta Fonseca riesce ad ottenere punti dalla sfida contro l’Atalanta. Contro la Dea i giallorossi pareggiano 1-1. Il primo tempo è di marca nerazzurra. Gli uomini di Gasperini accumulano occasioni su occasioni e passano in vantaggio con Malinovskyi. Nella ripresa la Roma cambia marcia. Favoriti anche dai numerosi errori dei bergamaschi – e dall’espulsione di Gosens – i giallorossi creano diverse occasioni per pareggiare. Ci vanno vicino Dzeko e Mkhitaryan, ci riesce Cristante (75′). Il numero quattro vede spazio davanti sé e dai 28 metri -distanza più lunga dalla quale la squadra di Fonseca ha segnato in questa stagione – lascia partire un graffiante destro. Nel finale Dzeko, Mayoral e Perez vanno alla ricerca del colpo del ko. Gollini, però, è attento e respinge. Durante il recupero, infine, Ibanez viene espulso per doppia ammonizione. La Roma si porta dunque a 55 punti, -3 dalla Lazio uscita sconfitta 5-2 dalla gara contro il Napoli. Domenica alle 18 la sfida con il Cagliari.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (M. CECCHINI)

Lopez 7; Mancini 5,5, Cristante 6,5, Ibanez 5; Karsdorp 5,5, Veretout 6, Villar 5, Calafiori 5; Pellegrini 6, Mkhitaryan 5,5; Dzeko 6,5. Subentrati: Peres 6, Perez 6, Mayoral SV. Allenatore: Paulo Fonseca 6.

CORRIERE DELLO SPORT (R.MAIDA)

Lopez 7; Mancini 5,5, Cristante 7, Ibanez 5; Karsdorp 5,5, Veretout 6, Villar 5, Calafiori 6; Pellegrini 6, Mkhitaryan 5,5; Dzeko 6,5. Subentrati: Peres 6, Perez 6, Mayoral SV. Allenatore: Paulo Fonseca 6.

CORRIERE DELLA SERA (L.VALDISERRI)

Lopez 7; Mancini 5, Cristante 6,5, Ibanez 4,5; Karsdorp 5,5, Veretout 5,5, Villar 4,5, Calafiori 5,5; Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 4,5; Dzeko 6,5. Subentrati: Peres 6, Perez SV, Mayoral SV. Allenatore: Paulo Fonseca 5.

LA REPUBBLICA (M.PINCI)

Lopez 6; Mancini 6, Cristante 7, Ibanez 5; Karsdorp 6, Veretout 6, Villar 5, Calafiori 5; Pellegrini 6, Mkhitaryan 5,5; Dzeko 5. Subentrati: Peres 6, Perez 6,5, Mayoral sv. Allenatore: Paulo Fonseca 5,5.

IL TEMPO (A.AUSTINI)

Lopez 7; Mancini 6, Cristante 6,5, Ibanez 6; Karsdorp 5,5, Veretout 6, Villar 5, Calafiori 5; Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 5,5; Dzeko 5,5. Subentrati: Peres 6, Perez 6, Mayoral SV. Allenatore: Paulo Fonseca 6.

IL MESSAGGERO (A.ANGELONI)

Lopez 7; Mancini 6, Cristante 6,5, Ibanez 5; Karsdorp 6, Veretout 5,5, Villar 5, Calafiori 5; Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 5,5; Dzeko 6,5. Subentrati: Peres 6, Perez 6,5, Mayoral SV. Allenatore: Paulo Fonseca 6.

LEGGO (F.BALZANI)

Lopez 6,5; Mancini 5,5, Cristante 7, Ibanez 5; Karsdorp 5,5, Veretout 6, Villar 5, Calafiori 5; Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 5,5; Dzeko 6,5. Subentrati: Peres 6, Perez 6,5, Mayoral SV. Allenatore: Paulo Fonseca 6.

IL ROMANISTA (F.PASTORE)



Lopez 6,5; Mancini 7, Cristante 7, Ibanez 5; Karsdorp 6, Veretout 6, Villar 5,5, Calafiori 6; Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 5,5; Dzeko 6,5. Subentrati: Peres 5,5, Perez sv, Mayoral sv. Allenatore: Paulo Fonseca 6.