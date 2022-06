Roma, asse che vince si rafforza: tanti gli affari possibili col Sassuolo

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo-E. Trotta) – Domenico Berardi è entrato nell’orbita di Mourinho: il tecnico giallorosso lo segue con grande interesse, ma l’operazione sarebbe possibile solo se la Roma trovasse le risorse extra. In altre parole se Zaniolo dovesse essere ceduto.

In realtà il discorso con il Sassuolo può diventare ancora più ampio. Tanti affari possibili tra i due club, che da sempre collaborano sul mercato. Per Frattesi ci sono due soluzioni. Se il Sassuolo lo cede, la Roma ricava il 30 per cento. Ma l’azzurro può anche essere preso in considerazione dalla Roma per il centrocampista di Mou, soprattutto in caso di un’uscita (Veretout).

Il giocatore cresciuto nel settore giovanile spinge per questa soluzione. La prima società a chiederlo è stata l’Inter, ma adesso i nerazzurri hanno altre priorità. Oltre a Matic, Pinto cerca un altro centrocampista, ecco perché è tornato sull’ex giallorosso.

Alcuni giovani della Roma possono andare al Sassuolo, l’ultimo è stato Ciervo. Piacciono Volpato, Felix e Tripi. Il club emiliano vorrebbe individuare giocatori che possano restare nella rosa, senza essere ceduti in prestito.

Carnevali, amministratore delegato e principale artefice del Sassuolo, ha parlato con Tiago Pinto a Reggio Emilia in occasione della finale Primavera. Argomento principale Frattesi, ma anche Traoré, che quest’anno con Dionisi ha fato una grande stagione. Non si è parlato di altri giocatori.