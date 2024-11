Il Tempo (M. Cirulli) – Ranieri definisce le priorità del suo terzo mandato alla Roma. In attesa di pianificare con la società il futuro a lungo termine del club, ci sono una serie di questioni urgenti da affrontare subito. La più evidente riguarda la classifica: la Roma ha conquistato solamente 13 punti in 12 giornate, un bottino misero che relega i giallorossi al 12 posto, a 11 lunghezze dalla zona Europa. Per migliorare il rendimento nelle prossime partite servirà l’impegno di tutti, a partire da Dybala. «Se sta bene, gioca, perché può fare la differenza». L’apporto dell’argentino, saggiamente gestito dall’esperienza di Sir Claudio, sarà fondamentale per alzare l’asticella.

Ampliando il discorso all’intera rosa, uno dei focus principali di Ranieri già a partire dal match con il Napoli sarà registrare la difesa. La Roma ha incassato 12 gol nelle ultime 5 partite e mantenuto la porta inviolata solo 5 volte da inizio stagione. In questo contesto potrebbe tornare utile l’inserimento di Hummels tra i titolari. Ranieri dovrà inoltre lavorare affinché le prestazioni in campo trasformino i fischi dei tifosi in applausi. Nella sua presentazione ha fatto più volte riferimento alla necessità di creare un clima di sostegno e compattezza, specialmente all’Olimpico.