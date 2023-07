La Roma Primavera oltre ad alcune cessioni pensa alle entrate per dare a mister Guidi una rosa di livello. Come appreso dall’account ufficiale Twitter della Roma, il giovane Filippo Alessio arriva in prestito a Trigoria. Ecco il comunicato: “Benvenuto nella nostra Primavera a Filippo Alessio, attaccante classe 2004. Arriva in giallorosso in prestito dal Vicenza”.

🤝 Benvenuto nella nostra Primavera a Filippo Alessio, attaccante classe 2004. Arriva in giallorosso in prestito dal Vicenza.#ASRoma pic.twitter.com/Jq100L3Sqq — AS Roma (@OfficialASRoma) July 24, 2023