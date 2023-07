Davide Moscardelli lavorerà nella scuola calcio di proprietà della famiglia dell’ex Capitano, Francesco Totti. L’ex attaccante, noto per la sua barba, è da sempre un tifoso della Roma e il suo idolo è proprio Francesco Totti. Per lui dopo la breve parentesi nello staff del Pisa, una nuova avventura da responsabile tecnico nella scuola calcio della famiglia dell’ex Capitano. Ecco il comunicato ufficiale a sancire l’inizio di questo percorso: “Claudio D’ulisse è lieto di annunciare l’accordo con Davide Moscardelli che avrà il Ruolo di responsabile tecnico della Scuola Calcio. Andrà a coadiuvare il Direttore della Scuola Calcio Antonio Tufo e il Responsabile delle attività motorie Davide Bonanni. Il presidente Riccardo a nome della Famiglia Totti augura a Davide buon lavoro. Benvenuto in famiglia”.