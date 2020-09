Roma anti Juve: gioca Kumbulla

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Tre giorni a Roma-Juve con Fonseca alle prese con qualche dubbio di formazione, ma con la certezza del centravanti. Dzeko ci sarà e guiderà la squadra con la fascia al braccio. Si caricherà la Roma sulle spalle come ha sempre fatto, ma non con l’umore migliore. Il primo dubbio per Fonseca è legato all’esterno destro. Karsdorp è uscito da Verona con i crampi ma è tornato ad allenarsi, così come Peres che spera in una maglia da titolare. Il portoghese ad oggi è orientato a optare sul brasiliano, con Spinazzola confermatissimo a sinistra. In porta ci sarà ancora Mirante. Per puntare ancora su Pau Lopez si aspetterà il momento giusto. La Roma non vuole affrettare i tempi e lo spagnolo tornerà quando il preparatore Savorani avrà dato il via libera sulal crescita tecnica e psicologica. In difesa non ci sarà Cristante, ma esordirà Kumbulla che si unirà a Mancini e Ibanez. L’albanese ha già dato buona impressione allo staff tecnico della Roma. Si è allenato al massimo mostrando le qualità che hanno spinto la società a fare l’investimento. Il clima a Trigoria non è dei più sereni visto che Fonseca è costretto a lavorare con una rosa ancora incompleta e con elementi che sono fuori dai piani del tecnico. Pochi sorrisi, ma massima concentrazione: giocatori e tecnico sanno che già contro la Juventus sarà una partita fondamentale.