Roma, andamento lento: persi 18 punti post Coppa

Corriere dello Sport (R. Maida) – I problemi del giovedì di coppa sono diventati un vero guaio per la Roma. Altre squadre riescono in qualche modo a gestire la rosa, pur lasciando punti sul sentiero del campionato. Paulo Fonseca invece fatica maledettamente, anche se ha potuto giocare un girone di Europa League abbastanza confortevole, nel quale si è qualificato con due giornate d’anticipo.

Eppure dai dati emerge che la Roma abbia pagato tasse più alte alla domenica rispetto alle altre italiane impegnate nel torneo: avendo giocato 10 partite in Europa, nei successivi turni di campionato avrebbe potuto raccogliere al massimo 30 punti. Invece ne ha conquistati solo 12, frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, tre delle quali consecutive a partire dai sedicesimi (contro Milan, Parma e Napoli). Il Milan, che tra l’altro ha dovuto affrontare anche i preliminari, ne ha arraffati 17, il Napoli addirittura 18 con un turno europeo in meno (quindi su un totale di 24).

In particolare sono i viaggi a penalizzare la Roma. Che ha vinto contro Fiorentina e Genoa in campionato dopo aver giocato in casa la partita infrasettimanale (a inizio stagione: avversarie Cska e Cluj). Soltanto una volta invece è riuscita una trasferta internazionale senza danni, schierando diversi Primavera nel tour ininfluente a Sofia (partita infatti persa) per poi vincere brillantemente a Bologna.