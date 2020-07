C’è anche un’altra squadra che ha ripreso a correre

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – A Brescia per qualcuno era una sorta di Roma B, viste le scelte iniziali di Paulo Fonseca. Alcune obbligate, altre indotte, altre ancora fatte per scelta tecnica. Sta di fatto che la vittoria in terra lombarda ha permesso ad alcune riserve di mettersi in mostra e dimostrare all’allenatore portoghese di poter contare su di loro. La scelta che ha sorpreso tutti è stata quella di lasciare fuori Pau Lopez per dare ancora fiducia a Mirante. Contro il Brescia è andato bene anche Fazio, gol a parte. Una prestazione che è servita all’argentino anche da un punto di vista motivazionale, viste le prestazioni precedenti. Considerando che Smalling contro il Verona potrebbe alzare ancora bandiera bianca, facile che tocchi ancora a lui. Bruno Peres sembra essere diventato titolare nel balletto dei terzini destri, il brasiliano sembra aver lasciato il segno. Davanti hanno lasciato il segno anche Kalinic e Carles Perez, e se il croato finora non aveva ancora convinto, lo spagnolo invece è un’alternativa importante.