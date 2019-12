Roma all’ultimo sforzo

A Firenze la Roma spera di chiudere nel migliore dei modi la fine dell’anno solare 2019. Si festeggiano anche i primi sei mesi di Fonseca, che conta al momento una percentuale di vittoria del 50%, con appena tre sconfitte al momento. Per domani tornerà disponibile Mancini mentre Smalling molto probabilmente rimanderà il suo ritorno al 2020. Per la Fiorentina sarà assente anche Chiesa. La formazione titolare sarà grosso modo quella contro la Spal. Gli unici ballottaggi sono quelli tra Florenzi e Spinazzola per il ruolo di terzino destro, e quello tra Perotti, Mkhitaryan e Kluivert per il ruolo di ala sinistra. Lo riporta Il Tempo.