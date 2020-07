Roma allo spint, viola furibondi

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Due rigori spingono la Roma verso il quinto posto. Il primo causato da un harakiri di Lirola, che tampona Bruno Peres come un automobilista in corsa. Il secondo è una decisione di Chiffi che manda su tutte le furie la Fiorentina: l’arbitro vede un contatto tra le gambe di Terracciano e Dzeko. Alla fine l’esito è lo stesso: gol di Veretout alla sua ex squadra e tre punti per i giallorossi. Inutile quindi il gol di Milenkovic per i viola. Sul secondo rigore Iachini lamenta anche un tocco dell’arbitro del pallone ma secondo le regole attuali ciò è ininfluente visto che non cambia il possesso. Bastano ora tre punti per l’aritmetico quinto posto.