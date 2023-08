Alla vigilia dell’amichevole contro il Tolosa la Roma ha svolto una seduta di allenamento mattutina. Nella sessione odierna, solito esercizio fisico e atletico accompagnato da una serie di palleggi tra Bryan Cristante e Paulo Dybala, come si vede nel video pubblicato su Twitter dalla società. Matic torna in gruppo. Anche per i portieri allenamento con il proprio preparatore.