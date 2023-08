Pagine Romaniste (F. Castellucci) – Nel mondo del calcio, i talenti emergenti dal Sud America, catturano sempre l’attenzione dei grandi club. Uno di questi è Marcos Leonardo, promessa brasiliana del Santos che ha attirato l’interesse di Tiago Pinto. In queste ore il gm giallorosso ha accelerato per il giovane attaccante e si attende la risposta della squadra carioca, in cerca di un sostituto.

La Roma ha raggiunto l’accordo con il club carioca, sulla base di 10 milioni di euro, a cui vanno aggiunti dei bonus per un totale di 8 milioni. Un investimento importante per un ragazzo di 19 anni, ma che non appare troppo un azzardo. La trattativa sembra alle battute finali, nonostante qualche intoppo per la diversa visione delle società nelle modalità di pagamento.

L’IDENTIKIT DI MARCOS LEONARDO

Marcos Leonardo Santos Almeida, noto semplicemente come Marcos Leonardo, è un attaccante brasiliano di 19 anni cresciuto nella prestigiosa scuola del Santos, una delle squadre più titolate del Brasile. Nato il 2 maggio 2003 a Itapetinga, tra le sue caratteristiche distintive un mix di abilità calcistiche: è un attaccante agile, veloce e dotato di grande tecnica, che non disdegna il lavoro fisico nonostante i 178 cm. La sua capacità di dribbling e il senso del gol gli consentono di essere una minaccia per le difese avversarie da non sottovalutare. Inoltre, possiede un eccellente istinto di posizionamento in area, che lo hanno fatto spiccare nel campionato brasiliano.

I NUMERI DI MARCOS LEONARDO

Le prestazioni di Marcos Leonardo con il Santos, fin dal suo debutto, sono sempre state convincenti. La sua capacità di esibirsi al meglio anche sotto pressione e in partite importanti lo rende un giocatore prezioso per la sua squadra. Nonostante la giovane età ha disputato 149 partite ufficiali, segnando 47 gol e fornendo 11 assist. Nella stagione attuale viaggia ad una media di un gol ogni due partite: 12 presenze condite da 6 gol e 2 passaggi vincenti per i compagni.

L’INTERESSE DELLA ROMA

L’interesse della Roma per Marcos Leonardo non è una sorpresa. Con l’infortunio di Abraham e le difficoltà per arrivare a Scamacca (vicino all’Inter) e Morata, per lo scacchiere di Mourinho potrebbe essere un investimento importante, una scommessa a lungo termine per la Roma. Con la sua giovane età e le qualità calcistiche già sviluppate, può diventare un elemento chiave per il futuro della squadra. La dirigenza della Roma è convinta che il giovane attaccante brasiliano possa crescere ulteriormente e diventare uno dei tasselli preziosi da affiancare a Dybala, Pellegrini e compagni. Se l’operazione andasse a buon fine, potrebbe aggiungere un potente elemento alla propria rosa e rafforzare le sue opzioni offensive.