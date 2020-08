Roma alla ricerca del ds: spunta Planes del Barcellona

La Roma continua la sua ricerca del direttore sportivo. Dopo l’addio di Petrachi e con l’insediamento della nuova proprietà, è necessario per i giallorossi individuare chi a settembre condurrà il mercato e, più in generale, sarà il punto di riferimento dell’area sportiva romanista in un futuro prossimo. Tra i diversi nomi che la Roma sta prendendo in considerazione, secondo gianlucadimarzio.com, c’è anche quello di Ramon Planes, segretario tecnico del Barcellona. Nonostante il ruolo che ricopre in blaugrana possa sembrare diverso da quello che vanno cercando a Trigoria, è lui l’uomo mercato. Planes ha comunque ancora un anno di contratto con il Barcellona, che ha tutta l’intenzione di trattenerlo.