Roma-Ajax, le probabili formazioni e dove vederla: Mkhitaryan titolare dietro a Dzeko, c’è Calafiori

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Riassaporato il successo in campionato con la risicata ma fondamentale vittoria (1-0) contro il Bologna, la Roma è pronta ad indossare nuovamente l’abito europeo. Forte del 2-1 dell’andata, domani alle 21 la squadra giallorossa ospiterà l’Ajax per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Novanta minuti per ottenere la chiave del paradiso.

Al netto delle assenze, Fonseca calerà tutti gli assi a disposizione. Riposatosi domenica, Pau Lopez riprenderà posto tra i pali. In difesa Cristante sarà al centro, mentre Mancini e l’eroe di Amsterdam Ibanez saranno rispettivamente sul lato destro e sinistro. Assente per squalifica all’andata, Karsdorp andrà sulla fascia destra.

Leggi anche: Fonseca: “Importante non pensare all’andata. I giocatori sono molto motivati. Calafiori sarà titolare” – VIDEO

Con Peres squalificato e Spinazzola out per infortunio – occorsogli proprio all’andata – la corsia di sinistra sarà di competenza di Calafiori. In cabina di regina spazio a Veretout e Diawara. Importante novità nel reparto offensivo dove rientrerà dal primo minuto Mkhitaryan. L’armeno – tornato in campo col Bologna – farà coppia con Pellegrini per il supporto a Dzeko.

Recuperi importanti anche per l’Ajax. Ten Hag avrà infatti a disposizione Stekelenburg, ex estremo difensore della Roma. Recupero anche in difesa, dove torna disponibile Schuurs. Ulteriore sospiro di sollievo per ten Hag. Brobbey – assente nella vittoria contro il Rkc Waalwij – ha recuperato dalla contusione alla cosca e sarà a disposizione.

Insieme a Schuurs, a formare la retroguardia saranno Martinez, Klaiber sulla fascia destra e Tagliafico sulla sinistra. A centrocampo Klaassen – autore del momentaneo vantaggio – Alvarez e Gravenberch. In attacco il terzetto Antony, Tadic e Neres.

Leggi anche: ten Hag: “Abbiamo imparato dall’andata. Schuurs? Tutti i giocatori stanno bene e possono giocare”

ARBITRA TAYLOR: GLI UNICI DUE PRECEDENTI SONO NEGATIVI

A dirigere la sfida sarà l’inglese Antony Taylor, il quale sarà assistito da Gary Beswick e Adam Nunn. Il quarto uomo sarà David Coote. Var affidata a Stuart Attwell, Paul Tiernye all’Avar.

I precedenti della Roma con Taylor sono tutt’altro che positivi. Negli unici due incroci sono infatti arrivate due sconfitte: nell’andata degli ottavi di Europa League con il Lione nel 2016-17 (4-2) e contro il Viktoria Plzen (2-1), nella fase a gironi della Champions League 2018-19.

Bilancio positivo invece per l’Ajax. I Lancieri sono stati diretti da Taylor in occasione delle vittorie contro il Paok Salonicco nei preliminari di Champions 2016-17 e nel successo per 1-0 contro il Legia Varsavia, gara valevole per i sedicesimi di finale di Europa League 2016-17.

DOVE VEDERE ROMA-AJAX

La partita tra Roma e Ajax sarà visibile su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del saltelli, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). A differenza della sfida d’andata – vinta dai giallorossi in rimonta per 2-1 grazie al pareggio di Pellegrini e alla rete decisiva di Ibanez nel finale – non sarà possibile vedere il match su TV8.

Il canale trasmetterà infatti la Diretta Goal di tutte e quattro le partite. È però possibile vedere il match in streaming. Per farlo basterà collegarsi all’app Sky Go o – in alternativa – acquistare il relativo pacchetto su Now.

LE PROBABILI FORMAZIONI

A.S. ROMA (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Santon, Villar, Darboe, Ciervo, Milanese, Pedro, Perez, Mayoral.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: El Shaarawy, Kumbulla, Smalling, Zaniolo.

Squalificati: Peres.

Diffidati: Villar.

Ajax (4-3-3): Stekelenburg; Klaiber, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.

A disposizione: Scherpen, Kotarski,Rensch, Idrissi, Kudus, Labyad, Brobbey, Traore.

Allenatore: Erick ten Hag.

Indisponibili: Blind, Mazaroui.

Squalificati: Onana.

Diffidati: Tagliafico, Peres, Rensch, Schuurs.

Arbitro: Taylor.

Assistenti: Beswick-Nunn.

IV Uomo: David Conte.

Var: Attwell.

Avar: Tiernye.