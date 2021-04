Roma-Ajax, i convocati di ten Hag: ci sono Stekelenburg, Schuurs e Brobbey

In vista della gara di domani contro la Roma, Erik ten Hag ha diramato la lista dei convocati. Per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, l’Ajax è chiamata a ribaltare il 2-1 subìto in rimonta all’andata. Per la sfida dell’Olimpico il tecnico dei Lancieri recupera Stekelenburg, Schuurs e Brobbey. Di seguito la liste completa.

Portieri: Stekelenburg, Scherpen, Kotarski

Difensori: Schuurs, Martinez, Klaiber, J. Timber, Alvarez

Centrocampisti: Klaassen, Ekkelenkamp, Gravenberch, Q. Timber, Kudus

Attaccanti: Neres, Antony, Tadic, Traorè, Idrissi, Brobbey, Kasanwirjo