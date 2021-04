Roma-Ajax, i convocati di Fonseca: out Smalling e Spinazzola. Ci sono anche tre Primavera

Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati che domani sera sfideranno l’Ajax: appuntamento alle ore 21 allo Stadio Olimpico. Non ce la fanno ad esserci Smalling e Spinazzola. I due hanno svolto ancora individuale nella rifinitura e per il loro rientro bisognerà attendere ancora qualche giorno. Nessun problema per Veretout e Mkhitaryan, mentre sono stati aggregati anche tre ragazzi della Primavera.

PORTIERI: Pau Lopez, Mirante, Fuzato.

DIFENSORI: Ibanez, Santon, Mancini, Karsdorp, Calafiori, Morichelli.

CENTROCAMPISTI: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Darboe, Ciervo, Milanese.

ATTACCANTI: Dzeko, Mayoral, Mkhitaryan, Pedro, Perez.