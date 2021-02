Roma agli ottavi, Fonseca carica: “Vogliamo arrivare in fondo”

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Pratica archiviata per la Roma, che dopo il 2-0 dell’andata supera 3-1 (a segno Dzeko, Carles Perez e Borja Mayoral) il Braga e oggi (alle 13 il sorteggio a Nyon) conoscerà il nome dell’avversaria che dovrà affrontare (andata 11 marzo e ritorno 18) negli ottavi di finale di Europa League. È stata una serata a due facce per Paulo Fonseca, bravo a dosare le forze (fuori inizialmente Spinazzola, Pellegrini e Mkhitaryan) in vista della gara di domenica sera all’Olimpico contro il Milan, ma sfortunato perché quasi sicuramente perderà per un problema all’inguine Edin Dzeko, che come all’andata in Portogallo aveva messo immediatamente in discesa la partita con un gran gol.

Alla fine è soddisfatto Fonseca. “Abbiamo fatto una buona partita, sicura, abbiamo vinto ed è la cosa più importante, gestendo i calciatori perla prossima: abbiamo meritato“. Il tecnico portoghese ha apprezzato lo spirito dei suoi. “L’atteggiamento in queste situazioni è importante, Karsdorp e Veretout hanno giocato fuori posizione, mi piace quando fanno questi sacrifici. Abbiamo avuto rispetto per un’avversaria forte e con qualità“.

Come all’andata hanno segnato sia Dzeko sia Mayoral: è la vittoria di Fonseca. “Mi sono piaciute le prestazioni di Edin e di Borja, per la squadra è molto importante avere questa competitività in quel ruolo. Vediamo come sta Dzeko, penso che il suo infortunio non sia nulla di particolarmente grave ma dobbiamo valutarlo”. Oggi il sorteggio degli ottavi, con molte big uscite agli ottavi. “Vogliamo andare più avanti possibile in questa competizione, ma ora sono tutte squadre forti, è difficile scegliere un’avversaria”.