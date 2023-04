Roma, Abraham e Volpato fanno visita ai bambini della casa famiglia “Chiara e Francesco” – VIDEO

La Roma e il bel gesto per la Pasqua. I giallorossi Abraham e Volpato in occasione delle festività pasquali, hanno fatto visita alla casa famiglia Chiara e Francesco. I bambini della struttura hanno avuto l’occasione di incontrare i due campioni della Roma. Sono state poi consegnate delle uova pasquali come simbolo di augurio, una giornata ricca di emozioni e sorrisi.

Emozioni e sorrisi 🤗 🐣 In vista di Pasqua, Tammy Abraham e Cristian Volpato hanno fatto visita ai bambini ospiti della casa famiglia Chiara e Francesco 💛❤️ #ASRoma pic.twitter.com/0svG1942HJ — AS Roma (@OfficialASRoma) April 9, 2023