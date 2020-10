Roma, a destra la fascia “debole”

Il Corriere Della Sera (G.Piacentini) – In un mercato complicato da tempi ristretti, dall’assenza di un direttore sportivo e dalle poche disponibilità economiche, la dirigenza giallorossa non è riuscita a completare la rosa come avrebbe voluto Paulo Fonseca. Sulla fascia destra non c’è un vero e proprio padrone, tra Karsdorp, Bruno Peres e Santon e il tecnico spesso è costretto a fare la formazione consultando il medico e non in base alle esigenze tattiche. Sulla sinistra il titolare inamovibile è Spinazzola, che sta vivendo una stagione di altissimo profilo. Liberato dalla concorrenza di Kolarov, si è preso con prepotenza la titolarità, risultando spesso tra i migliori in campo. Sulla fascia destra invece i titolari di oggi sono frutto non delle convinzioni del tecnico ma delle circostanze: Karsdorp era stato ceduto all’Atalanta, Santon ha rifiutato più destinazioni e Bruno Peres non è la prima scelta per una stagione da titolare.