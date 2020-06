Puntano il rolex di Cristante, lui reagisce e li mette in fuga

Il Tempo (F. Mariani) – Ieri, intorno alle 13 a viale Angelico, due banditi a bordo di uno scooter hanno tentato di rapinare Bryan Cristante, che era fermo al semaforo, provando a sottrargli il rolex che aveva al polso. Il centrocampista della Roma però ha reagito, colpendo l’aggressore sul casco integrale e mettendo in fuga i malintenzionati, allarmati anche dalla vicina presenza di una pattuglia. I poliziotti stanno verificando ora se qualche telecamera di zona abbia ripreso i banditi in fuga. Non si esclude intanto che la stessa banda sia responsabile di altri colpi avvenuti nel quartiere Prati negli ultimi tempi.