Corriere della Sera – Le alte specializzazioni del Policlinico Umberto I, cardiochirurgia, neurochirurgia e il centro trapianti (per per citarne solo alcune), si trasferiranno in un nuovo polo ospedaliero vicino all’attuale Pertini, nella zona di Pietralata, a poca distanza dal futuro stadio della Roma. Lo ha annunciato ieri il presidente della Regione, Francesco Rocca, intervistato alla manifestazione «Itaca, viaggio tra le idee» a Formello.

“II Policlinico è l’ospedale più importante d’Italia – ha spiegato il governatore. Abbiamo provato a vedere se era fattibile realizzarlo li a viale dell’Università (l’attuale sede, ndr) ma il tavolo tecnico, composto tra gli altri dalla Soprintendenza e dai vigili del fuoco, ha certificato che non si può fare. Abbiamo un posto con la cubatura necessaria, un’area enorme al Pertini – ha precisato Rocca. Ottocento metri cubi per il nuovo ospedale. I cittadini in prossimità dell’attuale Policlinico potranno essere serviti da un ospedale ridimensionato: dai 1.100 a 300 posti letto. Ma l’altissima specializzazione si sposterà nell’area del Pertini».