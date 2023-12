L’ex giocatore del Torino Roberto Stellone ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Tra i vari argomenti affrontati dall’ex tecnico del Frosinone c’è anche il l’attaccante Granata Duvan Zapata che proprio pochi giorni fa ha siglato una doppietta contro l’Atalanta, sua ex squadra. Queste le sue parole e il paragone con Romelu Lukaku:

Mattatore è stato Zapata, che si è lasciato alle spalle il momento negativo

“So quanto sia importante per un attaccante fare gol. Essersi sbloccato può dare la svolta alla sua stagione. Se Duvan sta bene fisicamente, è devastante e sposta gli equilibri. In Serie A solo Lukaku è come il colombiano per strapotere fisico e potenza”.