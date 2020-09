Roberto Mancini: “Spero che Zaniolo possa recuperare in fretta, è giovane e sarà pronto per l’Europeo”

Continuano ad arrivare messaggi di pronta guarigione per Nicolò Zaniolo, che ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro in seguito alla partita di Nations League disputata tra Olanda e Italia. Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, è sicuro che avrà a disposizione il talento giallorosso per i prossimi Europei, in programma da giugno 2021. Queste le sue parole, a margine della Festa della Rivoluzione a Pescara:

“Speriamo che possa recuperare in fretta: è un ragazzo giovane e sarà pronto per l’Europeo”.