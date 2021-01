Rizzitelli ha messo tutti d’accordo. E Luis Alberto si scusa con Villar

Il Messaggero (G. Lengua – D. Magliocchetti) – Con le restrizioni dovute al Coronavirus il web diventa il teatro principale dello sfottò post derby e il bersaglio più cercato è Ruggero Rizzitelli, preso di mira sia dai tifosi della Lazio che da quelli della Roma per le parole nei giorni precedenti alla gara. Pioggia di critiche anche per Paulo Fonseca, reo secondo parte della tifoseria di non essere riuscito a organizzare la sua squadra nella stracittadina e in generale di non riuscire a vincere i big match. Intanto Luis Alberto chiede pubblicamente scusa a Gonzalo Villar per aver condiviso una storia su Instagram con degli insulti di un tifoso della Lazio diretti al giovane giallorosso.