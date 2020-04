Il 10 aprile del 2018, allo Stadio Olimpico si scriveva una delle pagine più importanti e gloriose della storia della Roma: la rimonta ai danni del Barcellona, battuto per 3-0 nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Dzeko, De Rossi e Manolas ribaltarono il 4-1 dell’andata. Per rivivere le emozioni di quella notte, Roma TV (canale tematico disponibile al 213 di Sky) trasmetterà i 90 minuti in tre diverse fasce orarie: 14, 21 e questa notte alle 2:20.