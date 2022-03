Rivincita col Bodo. Se sarà semifinale Leicester o Psv

Il Tempo (E. Zotti) – A caccia di vendetta. Il destino ha messo la Roma nuovamente di fronte al Bodø/Glimt, avversario designato dall’urna di Nyon per i quarti di finale di Conference League. In caso di passaggio del turno, in semifinale – sarebbe la terza in Europa negli ultimi quattro anni – Pellegrini&co. affronterebbero poi una tra Leicester e Psv Eindhoven, con andata ancora in trasferta. Dopo il vergognoso 6-1 subito in Norvegia e il 2-2 strappato nei minuti finali all’Olimpico, i giallorossi hanno la possibilità di scrivere un nuovo capitolo della “saga norrena” con un finale diverso da quelli andati in scena durante la fase a gironi.

Tra meno di venti giorni, Mourinho e i suoi giocatori si troveranno di fronte una squadra differente da quella incontrata cinque mesi fa: il campionato norvegese si è concluso il 12 dicembre – a vincere il titolo è stato proprio il Bodø – e nel frattempo alcuni giocatori hanno lasciato il club durante il mercato di gennaio. Oltre a Bjorkan, Berg, e Lode, il tecnico Knutsen ha salutato anche Erik Botheim – autore di tre gol nei due precedenti con la Roma – acquistato dai russi del Krasnodar per 5 milioni.

Una perdita pesante per il Bodø: Botheim, insieme a Solbakken, rappresentava un elemento cardine dell’attacco scandinavo. In compenso i gialloneri hanno recuperato il capitano Saltnes – centrocampista di sostanza – e rinforzato la rosa con l’arrivo di Espejord in attacco e con l’acquisto del terzino venticinquenne Wembangomo, decisivo nell’ottavo di finale contro il Celtic. Non inserito in lista Uefa invece l’altro nuovo arrivato Anders Konradsen, tesserato a febbraio.

Il primo round è in programma il 7 aprile all’Aspmyra Stadion mentre la qualificazione si deciderà sette giorni dopo all’Olimpico: considerato che la Roma sarà impegnata in Europa il 14, è molto probabile che il match con il Napoli – inizialmente previsto il 16 aprile al Maradona – verrà disputato il giorno di Pasquetta.