Ritiro Roma, sono 25 i convocati per la seconda fase: presenti Veretout e Calafiori

La Roma è volata in Portogallo pronta per due settimane di lavoro per accelerare i preparativi per la prossima stagione. Con una serie di amichevoli in programma, la squadra di Jose Mourinho si allenerà in Algarve quando aumenterà man mano il carico di lavoro prima dell’inizio della stagione. Il portoghese ha diramato la lista dei convocati per il ritiro in portogallo. Ecco i nomi:

Pietro Boer

Daniel Fuzato

Rui Patricio

Riccardo Calafiori

Roger Ibanez

Rick Karsdorp

Marash Kumbulla

Gianluca Mancini

Bryan Reynolds

Chris Smalling

Edoardo Bove

Riccardo Ciervo

Ebrima Darboe

Amadou Diawara

Henrikh Mkhitaryan

Lorenzo Pellegrini

Filippo Tripi

Jordan Veretout

Gonzalo Villar

Nicola Zalewski

Nicolo Zaniolo

Edin Dzeko

Stephan El Shaarawy

Borja Mayoral

Carles Perez