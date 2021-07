Ritiro Roma, la squadra vola in Portogallo. Presente anche Tiago Pinto – FOTO e VIDEO

Pagine Romaniste (Da Fiumicino D.Moresco) – La Roma chiude la prima fase del precampionato con la vittoria per 5-2 nell’amichevole contro il Debrecen giocata ieri al Benito Stirpe di Frosinone. I giallorossi guidati da Josè Mourinho si trasferiscono oggi in Portogallo per continuare la preparazione. La squadra partirà questa mattina sul volo delle ore 9.50 per Faro dall’aeroporto di Fiumicino ed arriveranno in città intorno alle ore 11.55. Presente anche il GM Tiago Pinto. I giallorossi risiederanno a Carvoeiro, città del comune di Lagoa, con il programma che è già delineato: subito dopo l’arrivo verrà svolto l’allenamento pomeridiano, mentre domani è prevista una sessione mattutina in vista dell’amichevole di mercoledì contro il Porto. Prima della partenza Lorenzo Pellegrini e l’agente Pocetta a colloquio.

