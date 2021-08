Ultimi allenamenti all’Estadio Municipal de Bela Vista per la Roma prima della partenza per Siviglia. Dopo la vittoria per 3-1 in amichevole contro il Belenenses, vinta grazie alle reti di Dzeko, Zaniolo e Borja Mayoral, i giallorossi torneranno ad allenarsi domani pomeriggio alle ore 17.00. Seguirà un’altra seduta venerdì mattina, poi la squadra raggiungerà in pullman Siviglia per l’amichevole contro il Betis, in programma sabato 7 agosto alle ore 22.00 per la “Unbeatables Cup“.