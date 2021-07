Ritiro, amichevole con il Porto in programma il 28 luglio alle ore 21

Dopo aver programmato la sfida con il Betis, arriva la seconda amichevole di lusso per la Roma. C’è infatti un nuovo appuntamento in agenda nel precampionato dei giallorossi: la squadra affronterà il Porto il 28 luglio, alle ore 20 locali (21 italiane). L’amichevole contro i lusitani si disputerà in Portogallo.

📌 Altro appuntamento confermato nel nostro precampionato: il 28 luglio giocheremo contro il Porto 📄 https://t.co/7Y7wAx2UuQ#ASRoma pic.twitter.com/j8roqLxTAw — AS Roma (@OfficialASRoma) July 15, 2021