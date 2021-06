Riso (ag. Mancini): “Parleremo del rinnovo con la Roma. Mourinho ha parlato con i giocatori”

L’agente di Gianluca Mancini e Bryan Cristante, Giuseppe Riso, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Radio. Queste le sue parole:

Rappresenta diversi giocatori in Nazionale.

Potevano essere di più. Gianluca Mancini ha un carattere forte, è un guerriero. È giusto e normale che sia rimasto male per l’esclusione, non voleva stare in spiaggia ma voleva far parte della Nazionale. Non sta a me dire perché sia rimasto fuori. Per me è tra i difensori italiani più forti in Italia, alla fine sono scelte del ct.