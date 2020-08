Ripartenza con Smalling

Il Messaggero (S.Carina) – Il mercato in entrata è tutto in divenire e molto passerà dal credo tattico di Fonseca. Nonostante il filotto con il 3-4-2-1 il tecnico sta riflettendo se tornare al 4-2-3-1 ed è molto tentato. Il fatto che la Roma voglia fare un nuovo tentativo per Smalling, lascia pensare che alla fine si possa tornare a 4. Con l’arrivo di Friedkin a Trigoria sono convinti di poter alzare la proposta di 14 milioni che lo United non ha accetato nei precedenti giorni. Poi si passerà alla ricerca di un terzino destro. Al momento non sono previsti arrivi in mediana, ma il discorso è in divenire visto che l’eventuale acquisto di un giocatore sarà subordinato alla presenza di un altro. Alcuni intermediari hanno offerto Diawara al Leeds e il club inglese si è mostrato interessato. La questione Dzeko, poi, è da risolvere. Lo stipendio pesa sulle casse giallorosse, ma all’orizzonte non c’è nessuna squadra disposta a farsene carico. Rimane vigile, però, la Juventus. La Roma ha bisogno di alleggerire il monte ingaggi e snellire la rosa. Florenzi e Calafiori sono obiettivi della Fiorentina: in cambio è stato chiesto Castrovilli. Proseguono, invece, i contatti col Bayer per Olsen. Per Schick il Lipsia non si muove da 20 milioni. In Italia piace a Milan e Torino dove ritroverebbe il suo mentore Giampaolo. Difficile che i granata possano avvicinarsi ai 25 milioni che vuole la Roma, più facile proporre una contropartita come Nkoulou o Izzo, senza dimenticare che i giallorossi vorrebbero incassare solo cash.