Il club rimborsa gli abbonati con un voucher libero

Il Messaggero – La Roma ha diramato le modalità di rimborso degli abbonamenti sottoscritti dai tifosi e dei biglietti acquistati per le partite contro Sampdoria e Udinese. I biglietti e gli abbonamenti si considerano annullati e verrà emesso un voucher a partire da mercoledì 24 giugno. Questa la risposta della Roma agli azionisti:

La Società sta implementando una procedura finalizzata a riconoscere un rimborso agli abbonati ed ai titolari dei tagliandi relativi alle partite Roma vs. SAMPDORIA e ROMA Vs. UDINESE attraverso l’emissione di un voucher ai sensi dell’art. 88 del D.L. 17 marzo 2020 convertito in L. n. 27 del 24 aprile 2020, dell’importo pari alle al rateo dell’abbonamento e/o al valore facciale del biglietto relativo alle partite non godute.