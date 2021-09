Riecco Shomurodov, l’asso di Conference

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Dimenticare il derby e riprendere il cammino positivo tra campionato e Conference League. Eldor Shomurodov nella conferenza stampa si è fatto portavoce della squadra parlando della voglia di riscatto dopo la cocente sconfitta nella stracittadina.

La Roma vuole rialzare la testa e lasciarsi alle spalle la partita di domenica sera, lo Zorya è arrivato nel miglior momento possibile per rigiocare immediatamente e tornare alla vittoria: “Il risultato del fine settimana è stato deludente, ma siamo un gruppo forte e vogliamo riprenderci domani – le sue parole in conferenza – Siamo tutti pronti se verremo scelti per la partita, l’importante è essere determinati a vincere il match. Vogliamo riscattarci”.

Shomurodov questa sera alle 18.45 ritroverà anche una maglia da titolare che non indossa dalla gara contro l’Hellas Verona nella quale l’uzbeko aveva trovato più di una difficoltà sulla corsia sinistra. La prima volta in campo con Abraham dal primo minuto non aveva funzionato: Eldor non era riuscito a trovare la posizione, era spesso fuori dal gioco e, cosa importante, non garantiva una ottimale fase di copertura e il giusto supporto a Calafiori. Insomma, una prova insufficiente con tanti errori e pochi spunti.