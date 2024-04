Riecco la coppia Guida-Irrati: nel 2021 tante polemiche

Il Tempo (S, Pie.) – Sarà Guida di Torre Annunziata ad arbitrare il derby di campionato Roma-Lazio in programma domani alle 18 all’Olimpico. Al Var ci sarà Irrati, considerato il migliore in Italia davanti al monitor.

L’arbitro campano non può essere considerato un portafortuna dalle due squadre romane: entrambe hanno un ruolino di marcia negativo. Guida ha diretto la Lazio in 27 occasioni con un bilancio di 9 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte. Molto simile il ruolino di marcia del direttore di gara per quanto riguarda la Roma: nei 30 precedenti i giallorossi hanno ottenuto 10 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte.

Nell’attuale stagione Guida ha arbitrato la Lazio in due occasioni, due ko, con Atalanta e Fiorentina. Quattro le partite arbitrate nell’attuale torneo ai giallorossi: pari con il Torino e sconfitte con Bologna, Milan e Inter.

Due i precedenti nel derby: uno risale al settembre del 2019 quando Fonseca e Inzaghi si divisero la posta in palio con le reti di Kolarov e Luis Alberto. L’altro, due anni dopo, scatenò diverse polemiche lato Roma. L’episodio incriminato fu il contatto nell’area biancoceleste tra Hysaj e Zaniolo, con l’azione che proseguì e portò al gol del raddoppio laziale con Pedro. Peraltro, al Var anche in quell’occasione c’era Irrati.