Ricordi e tanti sorrisi: Pjanic e Dzeko di nuovo insieme – FOTO

La Roma si è fermata a Torino per la serie di due partite che la vedevano coinvolta prima col Torino, gara vinta ieri sera per 3-2, e poi con la Juventus, che si giocherà sabato sera. Piccola curiosità: Miralem Pjanic, ex giallorosso dal 2011 al 2016, è andato a trovare Edin Dzeko, suo ex compagno di squadra e connazionale. Lo testimonia Angelo Mangiante con un tweet.

Torino. Due campioni in campo e fuori. Due persone splendide che ho avuto la fortuna e il privilegio di seguire, conoscere e ammirare. Mire è venuto ora a trovare Edin qui nel ritiro a Torino. Il tempo di una foto e di tanti ricordi.@Miralem_Pjanic @EdDzeko #JuveRoma @SkySport pic.twitter.com/qrPxC5XnVc — Angelo Mangiante (@angelomangiante) July 30, 2020