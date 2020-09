La Roma ed Alessio Riccardi ai saluti: il giovane talento cresciuto nel vivaio romanista è ad un passo dal passaggio in prestito al Pescara, in Serie B. Lo stesso trequartista classe 2001, attraverso il suo profilo Instagram, ha voluto salutare la società capitolina con un post. Questa la didascalia: “Tante parole vorrei scrivere in questo momento, ma tutte riporterebbero ad un solo grande pensiero… Grazie Roma! Speriamo sia solo un arrivederci…”. Di seguito il post originale: