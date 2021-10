Ribaltone Roma

Il Tempo (T. Carmellini) – Sono serviti quasi ottanta minuti per battere il Cagliari fanalino di coda del campionato, restare quarti in classifica e sfruttare il passo falso della Juventus. In Sardegna per la Roma più sofferenza del previsto, ma soprattutto conferme dei segnali già visti.

Molti giocatori sono ancora lontani, qualcuno forse inizia ad accusare la stanchezza temuta da Mourinho (anche per il fatto che giocano sempre gli stessi), altri invece non hanno del tutto confermato le loro qualità. E questa vittoria, importantissima per classifica e morale, rischia di nascondere problemi all’interno della squadra che prima o poi torneranno a galla.

Perché un giocatore pagato 13 milioni di euro (più bonus) non può fare errori simili a quelli visti ieri sera a Cagliari e altri che giocano in nazionale oltreconfine non possono continuare ad andare a corrente alternata. Altrimenti il risultato è quello visto ieri per settanta minuti, con una squadra che gioca, crea ma non riesce a fare il salto di qualità e poi soffre contro l’ultima in classifica nonostante il tecnico (squalificato e microfonato in tribuna per scontare il turno di squalifica), continui a far giocare quelli che definisce i titolari.

E qualche dubbio inizia ad affiorare anche sulle qualità di giovani già proclamati fenomeni prima ancora di diventarlo. Il tempo dirà se lo diventeranno, per il momento alcuni di loro sono “non pervenuti”, o comunque molto al di sotto di quanto ci si aspettava. Alla fine la Roma comunque se la cava, grazie a due palle inattive, e porta via l’ambita posta